Trump’tan İran’a suçlama: Hürmüz'de savaş alarmı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait dronlarla hedef alındığını öne sürdü. Tahran ise ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisini sert sözlerle eleştirirken, İsrail savaş uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini doğrudan tehdit olarak değerlendirdiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınındaki ticari gemiye düzenlenen saldırının ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait füze ve insansız hava aracı depoları ile kıyı radar tesislerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 İHA fırlattığını iddia etti.
- İHA'lardan biri büyük bir kargo gemisinin üst güvertesini tam isabetle vurdu ve hasara yol açtı.
- Diğer 3 İHA ABD tarafından düşürüldü.
- Trump, saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu belirtti.
- Vurulan kargo gemisi hasara rağmen yoluna devam edebildi.
CANLI ANLATIM
İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME MESAJI: HIZLI YANIT VERECEĞİZ
İran, ABD'nin son hava saldırılarının ardından misilleme mesajı verdi. İranlı yetkililer, ABD'nin saldırılarına "hızlı yanıt" verileceğini açıklarken, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinden de patlama sesleri yükseldi.
CENTCOM'DAN İRAN'A HAVA SALDIRISI
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye yönelik saldırının ardından İran'daki bazı askeri hedeflere hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 26 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar mevzilerinin hedef alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre, Singapur bayraklı M/V Ever Lovely isimli ticari kargo gemisi, 25 Haziran'da Umman kıyıları açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada İran tarafından tek yönlü saldırı dronuyla vuruldu.
CENTCOM, söz konusu saldırının İran ile varılan ateşkes mutabakatının açık bir ihlali olduğunu savunarak, ticari gemilere yönelik eylemlerin uluslararası deniz ticaretini ve seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca, ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı.
ABD ordusu, İran ile yapılan anlaşmanın tüm maddelerine uyulmasını sağlamak amacıyla bölgedeki askeri varlığını ve yüksek hazırlık seviyesini koruyacağını da bildirdi.
SÜLEYMANİ SUİKASTINA ATIF
Trump ayrıca, İranlı general Kasım Süleymani'ye ABD'nin düzenlediği suikasta da atıfta bulundu.
Bu olayı önce İsrail'le planladıklarını ancak İsrail'in son gün geri çekilerek bu işe girmek istemediğini belirten Trump, Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de Orta Doğu'ya "büyük bir iyilik" yaptıklarını iddia etti.
Trump, bugünkü Tahran yönetiminin dahi bundan memnun olduğunu savundu.
"HALA ATEŞ EDEBİLİYORLAR"
Bununla beraber İran'ın halen belli ölçüde askeri kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Trump, İranlıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri dronlarla hedef aldığını anlattı.
ABD Başkanı, "Bazı (askeri) yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar. Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye bir insansız hava aracını yolladılar. Biz üç tanesini düşürdük. Kimse geldiğini görmedi ve gemiye çarparak biraz hasar verdi." şeklinde konuştu.
WASHINGTON'DA İRAN MESAJI
Washington'da katıldığı inanç özgürlüğü temalı bir toplantıda da İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'la yaptıkları mutabakatın "çok başarılı" bir anlaşma olduğunu savundu.
Trump, bu anlaşmayla petrol fiyatlarının düştüğünü, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyledi.
TRUMP'TAN ATEŞKES İHLALİ SUÇLAMASI
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.
Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.
Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.