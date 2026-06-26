Munzur Üniversitesi’nde skandal gösteri: Başkan Erdoğan, Bahçeli ve dini değerler hedef alındı

Sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın kullandığı ifadelerde Sivas ve Erzurum'un da konu edildiği görüldü. İkilinin sahnedeki sözleri, Sivas ve Erzurum halkını potansiyel suçlu gibi gösterdiği gerekçesiyle tepki topladı.

Gösteride sadece devlet büyükleri ve manevi değerler değil, şehirler de hedef alındı.

Munzur Üniversitesi'nde sahnelenen oyunun ardından, gösteriye izin verilmesi ve üniversite çatısı altında bu ifadelerin kullanılması da tartışma konusu oldu.

SANAT DEĞİL PROVOKASYON Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın sahnedeki söylemleri, tiyatro ve mizah perdesi altında milli ve manevi değerleri hedef alan provokatif bir çıkış olarak büyük tepki çekti.

AHaber canlı yayınına katılan Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Gazeteci Murat Özer, üniversite çatısı altında sergilenen oyunu sert sözlerle eleştirdi. Sahnelenen gösterinin mizah sınırlarını aşarak toplumsal huzuru hedef aldığına dikkat çekildi.

Gösterinin bir mizah ya da şaka olmadığını dile getiren Prof. Dr. Zakir Avşar, "Bu bir latife, şaka, mizah değil. Bunlar tamamiyle nefret suçu içeren cümlelerden oluşan bir gösteridir" dedi.

"NEREDEN BAKSANIZ YANLIŞ"

Olayın bir üniversite çatısı altında yaşanmasını üzücü bulduğunu belirten Avşar, "Birliğin, beraberliğin olduğu bir süreç içerisinde tam bir 'suikast' gibi bu gösteriye başvurulmuş olması. Nereden baksanız yanlış, seçimle gelmiş bir diktatör olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere giriyor... Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

Tunceli'den bir adayın yarışabildiği bir iklimde, seçimi kazanan Cumhurbaşkanına karşı pespaye bir oyun sergilenerek tahrik yapıldığını söyleyen Avşar, "Mizah ile bağdaşmaz, burada herhangi bir zeka yok. İnsanları güldürecek bir şey yok. Yankı odası refleksi içerisinde hareket eden insanlara yönelik bir cümleler yığını var" şeklinde konuştu. Rektörün bu duruma neden izin verdiğini anlamlandıramadığını ekleyen Avşar, "Mizah altında yapılan bu seviyesizlik kabul edilebilir bir şey değil. Şöhret olmak isteyenler böyle yapıyor" sözleriyle tepkisini noktaladı.

Edebiyatta hiciv sanatının çok kıymetli bir yeri olduğunu hatırlatarak söze başlayan Gazeteci Murat Özer ise, adı geçen şahısların sanatkar olmadığını, birinin geçmişte milletvekilliği yaptığını vurguladı.

"İÇ ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEME AMACI VAR"

Oyun için Tunceli'nin seçilmesinin arkasında iç çatışmayı körükleme amacı yattığını iddia eden Özer, "Her ikisinin ortak bir özelliği vardır: İkisi de Suriyeli mülteci düşmanıdır ve mezhepçidir. İkisi de Alevilik mezhebini kullanarak, Sünniler ile Aleviler arasında Türkiye'de tıpkı Suriye'de olduğu gibi bir iç çatışmanın çıkmasını ve Türkiye'nin Suriye gibi bir vaziyete dönmesi için gayret etmektedir" dedi. Provokasyon yapanların artık gücünün kalmadığını öne süren Özer, "Tunceli'de bu işi yaparak daha da fazla tahrik etmek isteyen kişiler... Bunların borusu artık ötmüyor. Yenildiler, Suriye'de de mezhepçiler, insanlık düşmanları yenildi. Bunların çağdışı zihniyetleri yok oldu. O yüzden saldırmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Toplumun bu tür girişimleri dikkate almaması gerektiğini savunan Özer, "Bunların hedefi toplumda kamplaşma yaratmak ve insanları birbirine düşürmektir" diyerek uyarıda bulundu.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel