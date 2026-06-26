Munzur Üniversitesi’nde skandal gösteri: Başkan Erdoğan, Bahçeli ve dini değerler hedef alındı
Munzur Üniversitesi’nde sahnelenen ve eski TİP milletvekili Barış Atay ile oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın yer aldığı "Sabotaj" isimli gösteri, devlet büyüklerine ve dini değerlere yönelik ifadeleri nedeniyle büyük tepki topladı. Daha önce Karaman Valiliği tarafından yasaklanan oyunda, Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli, Rabia işareti ile Sivas ve Erzurum şehirlerine yönelik kullanılan sözler tepki çekti.
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- Bülent Emrah Parlak ve eski TİP milletvekili Barış Atay'ın 13 Haziran'da Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği 'Sabotaj' adlı gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldı.
- Gösteride Rabia işareti hedef alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesiyle özdeşleşen sembol eleştirildi.
- Sahnede 'Allahsızlık bazen yetmiyor' ve 'daha fazla Allahsız olmak istiyorum' gibi dini değerlere yönelik ifadeler kullanıldı.
- Gösteride Sivas ve Erzurum şehirleri de hedef alındı ve bu şehirlerin halkını potansiyel suçlu gibi gösteren ifadeler tepki topladı.
- Karaman Valiliği'nin daha önce izin vermediği gösterinin Munzur Üniversitesi'nde sahnelenmesine izin verilmesi tartışma yarattı.
Sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak ile eski TİP milletvekili Barış Atay'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği "Sabotaj" adlı gösteride devlet büyükleri ve manevi değerler hedef alındı.
13 Haziran'da sahnelendiği belirtilen gösteride Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullanılan alçakça ifadeler tepki çekti.
DEVLET BÜYÜKLERİNİ HEDEF ALDILAR
Gösteride Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik skandal ifadeler kullanıldı.
Bahçeli'nin yaşı üzerinden yapılan sözde mizah, devlet büyüklerinin hedef alınması nedeniyle tepki çekti.
Gösteride geçen ifadeler arasında Bahçeli'ye yönelik "ölmeyi unutmuş olabilir", "yaşlandı", "navigasyon da şaşıyor" gibi alçakça sözler yer aldı.Alçakça oyun: Devlet büyüklerini ve inançları hedef aldılar
RABİA İŞARETİNİ HEDEF ALDILAR
Skandal gösteride dikkat çeken bir başka bölüm ise Rabia işaretine yönelik ifadeler oldu.
Sözde tiyatrocuların, Başkan Erdoğan'ın sık sık vurguladığı "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkelerini simgeleyen Rabia işaretini hedef aldı. Gösteride Rabia işaretinin, terör örgütlerinin propaganda dilinde sıkça kullandığı sözde "barış" işaretiyle karşılaştırılmaya çalışıldığı görüldü.
DİNİ HASSASİYETLERLE ALAY ETTİLER
Gösteride dini değerlere yönelik ifadeler de tepki çekti.
Sahnede "Allahsızlık bazen yetmiyor", "daha fazla Allahsız olmak istiyorum" ve "ya varsa ne yaparsın?" gibi skandal ifadeler kullanılarak dini hassasiyetlerle alay edildi.
SİVAS VE ERZURUM HEDEFTE
Gösteride sadece devlet büyükleri ve manevi değerler değil, şehirler de hedef alındı.
Sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın kullandığı ifadelerde Sivas ve Erzurum'un da konu edildiği görüldü. İkilinin sahnedeki sözleri, Sivas ve Erzurum halkını potansiyel suçlu gibi gösterdiği gerekçesiyle tepki topladı.
KARAMAN VALİLİĞİ İZİN VERMEMİŞTİ
Milli ve manevi değerlere yönelik tepki çeken ifadelerin yer aldığı gösterinin daha önce Karaman'da sahnelenmek istendiği öğrenildi. Ancak Karaman Valiliği'nin gösteriye izin vermediği belirtildi.
Munzur Üniversitesi'nde sahnelenen oyunun ardından, gösteriye izin verilmesi ve üniversite çatısı altında bu ifadelerin kullanılması da tartışma konusu oldu.
TEPKİ ÇEKEN İFADELER
Gösteride kullanılan skandal sözler:
- "Dört derttir, dört beladır ama iki iyidir arkadaş."
- "Benim bir dayım var. Çok ateş. Dayıma gün içinde allahsızlık bazen yetmiyor. Daha fazla Allahsız olmak istiyorum."
- "Devlet Bahçeli ölmeyi unutmuş olabilir."
- "Dünya lideri ama yaşlandı. Navigasyon da şaşıyor artık."
İNCELEME BAŞLATILDI
Tepkilerin büyümesi üzerine Munzur Üniversitesi yönetimi ve Rektör Kenan Peker hakkında inceleme başlatıldığı öne sürüldü.
İnceleme kapsamında, gösteriye izin verilme süreci ve kamuoyunda rahatsızlık oluşturan içeriklerin değerlendirileceği belirtildi.
SANAT DEĞİL PROVOKASYON
Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın sahnedeki söylemleri, tiyatro ve mizah perdesi altında milli ve manevi değerleri hedef alan provokatif bir çıkış olarak büyük tepki çekti.
AHaber canlı yayınına katılan Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Gazeteci Murat Özer, üniversite çatısı altında sergilenen oyunu sert sözlerle eleştirdi. Sahnelenen gösterinin mizah sınırlarını aşarak toplumsal huzuru hedef aldığına dikkat çekildi.
Gösterinin bir mizah ya da şaka olmadığını dile getiren Prof. Dr. Zakir Avşar, "Bu bir latife, şaka, mizah değil. Bunlar tamamiyle nefret suçu içeren cümlelerden oluşan bir gösteridir" dedi.
"NEREDEN BAKSANIZ YANLIŞ"
Olayın bir üniversite çatısı altında yaşanmasını üzücü bulduğunu belirten Avşar, "Birliğin, beraberliğin olduğu bir süreç içerisinde tam bir 'suikast' gibi bu gösteriye başvurulmuş olması. Nereden baksanız yanlış, seçimle gelmiş bir diktatör olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere giriyor... Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.
Tunceli'den bir adayın yarışabildiği bir iklimde, seçimi kazanan Cumhurbaşkanına karşı pespaye bir oyun sergilenerek tahrik yapıldığını söyleyen Avşar, "Mizah ile bağdaşmaz, burada herhangi bir zeka yok. İnsanları güldürecek bir şey yok. Yankı odası refleksi içerisinde hareket eden insanlara yönelik bir cümleler yığını var" şeklinde konuştu. Rektörün bu duruma neden izin verdiğini anlamlandıramadığını ekleyen Avşar, "Mizah altında yapılan bu seviyesizlik kabul edilebilir bir şey değil. Şöhret olmak isteyenler böyle yapıyor" sözleriyle tepkisini noktaladı.
Edebiyatta hiciv sanatının çok kıymetli bir yeri olduğunu hatırlatarak söze başlayan Gazeteci Murat Özer ise, adı geçen şahısların sanatkar olmadığını, birinin geçmişte milletvekilliği yaptığını vurguladı.
"İÇ ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEME AMACI VAR"
Oyun için Tunceli'nin seçilmesinin arkasında iç çatışmayı körükleme amacı yattığını iddia eden Özer, "Her ikisinin ortak bir özelliği vardır: İkisi de Suriyeli mülteci düşmanıdır ve mezhepçidir. İkisi de Alevilik mezhebini kullanarak, Sünniler ile Aleviler arasında Türkiye'de tıpkı Suriye'de olduğu gibi bir iç çatışmanın çıkmasını ve Türkiye'nin Suriye gibi bir vaziyete dönmesi için gayret etmektedir" dedi. Provokasyon yapanların artık gücünün kalmadığını öne süren Özer, "Tunceli'de bu işi yaparak daha da fazla tahrik etmek isteyen kişiler... Bunların borusu artık ötmüyor. Yenildiler, Suriye'de de mezhepçiler, insanlık düşmanları yenildi. Bunların çağdışı zihniyetleri yok oldu. O yüzden saldırmaya devam ediyorlar" diye konuştu.
Toplumun bu tür girişimleri dikkate almaması gerektiğini savunan Özer, "Bunların hedefi toplumda kamplaşma yaratmak ve insanları birbirine düşürmektir" diyerek uyarıda bulundu.
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