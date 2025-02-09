Penarol’un hedefi Muslera!

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2011 yılından beri Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen başarılı kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Muslera'nın kariyerine büyük bir ihtimalle ülkesinde devam etmesi bekleniyor. Uruguay'ın köklü ekiplerinden Penarol'un Muslera'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 39 gole engel olamazken 7 kez kalesini gole kapattı. Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

BÜYÜK PAY SAHİBİ

Tecrübeli eldiven, Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.