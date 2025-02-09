SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Penarol’un hedefi Muslera!

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı kaleciye ülkesinin takımlarından Penarol talip oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025
Penarol’un hedefi Muslera!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2011 yılından beri Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen başarılı kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Muslera'nın kariyerine büyük bir ihtimalle ülkesinde devam etmesi bekleniyor. Uruguay'ın köklü ekiplerinden Penarol'un Muslera'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

    Yıldız oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 39 gole engel olamazken 7 kez kalesini gole kapattı. Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

    BÜYÜK PAY SAHİBİ
    Tecrübeli eldiven, Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunları! Sarıyer’deki villaları mal beyanından kaçırdı arsalara çöktü: İBB kasasından 156 milyon TL çıktı
    Anneye erken emeklilik: Doğum borçlanması ile 6 yıl kazanmak mümkün
    Kardelenler
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten tek hane enflasyon mesajı! Tarih verdi: Düşüş sürecek
    DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kandil ağzıyla pazarlık: 12 metrekarede müzakere olmaz
    Kartal’ın içi ısındı! Sivasspor - Beşiktaş : 0-2 | MAÇ SONUCU
    İnsan kemikleri fışkırdı! Tadamon Katliamının karanlık yüzü ortaya çıktı: 41 sivil topluca infaz edildi
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e Filistin dersi! | Kabine üyelerinden peş peşe tepkiler
    Ege’deki deprem fırtınasının ardından sular çekildi! Büyük felaketin habercisi mi? Uzman isim yanıtladı
    Var bi’ şaibe! Kemal Kılıçdaroğlu çıkın açıklayın dedi Özgür Özel geçiştirdi | Adaylık savaşı: Ne aceleniz var? | Hançer yedim
    CHP’li fondaş medyanın depreme dayanıksız okul yalanı! İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı: Tamamı depreme dayanıklı
    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye
    Saatte 225 km hıza ulaşacak! Yerli ve Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nde ilk kaynak
    Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Nevzat Bahtiyar için çarpıcı iddia: Daha önce vahşice...
    Gazze’de 5. takas: İsrailli rehine Kassam Tugayları’na teşekkür etti! Hamas’tan Trump’a net mesaj
    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yürütme Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste
    Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt mirastan pay alabilirler mi? Uzman isim yanıtladı! Adana’da 50, İstanbul’da 36 daire...
    Yeşilçam’ın sarışın güzeli Meral Zeren bakın şimdi ne halde! Yılların acıması yok...
    Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! 46 yaşında ama 20’liklere taş çıkarıyor