Fenerbahçe’de Cengiz Ünder elde kaldı

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in durumu teknik ekibi kara kara düşündürüyor. Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki futbolcuyu istemediği bilenen detaylar arasında.

Tecrübeli kanat ise kendisine gelen teklifleri geri çeviriyor. Birkaç ülkede ara transfer dönemi devam ederken Ünder için de fazla seçenek kalmadı. Deneyimli oyuncunun gideceği ligler Kamboçya; Karadağ ve Bosna Hersek olarak öne çıkıyor.

Sarı- Lacivertliler'den 4 milyon Euro maaş alan Cengiz'in adı İtalya; Rusya, Fransa ve Yunanistan'dan birçok takımla anılmıştı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği milli futbolcu, yüksek maaşından dolayı Siyah- Beyazlılar'a gidememişti. Beklentilerin çok altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi ve yalnızca 252 dakika süre alabildi.