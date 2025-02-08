Sivasspor Beşiktaş’ı ağırlayacak!

TrendyoL Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



Ligde Siyah-Beyazlılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 32 puan topladı. Kırmızı- Beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puan aldı. Necip Uysal; Gabriel Paulista, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Terzi'nin tedavileri devam ediyor. Beşiktaş'ta ayrıca Rafa Silva da sarı kart cezasından dolayı oynamayacak.

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