Morata’dan genç oyunculara destek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etmişti. Müsabakanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Morata "Ahmed'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Bu beni heyecanlandırıyor. Hepimiz de daha çok gol atmak ve takıma yardımcı olmak için mücadele edeceğiz" demişti.



Morata'nın bu açıklamaları ve genç futbolcular hakkında olumlu düşüncesi Sarı-Kırmızılı camiada beğeni topladı. Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçında 69. dakikada Dries Mertens yerine oyuna giren 32 yaşındaki yıldız, Boluspor maçıyla birlikte ilk kez takımda 11'de başlamış ve golünü atmıştı.

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