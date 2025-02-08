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Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun peşinde...

Fenerbahçe, Avrupa’da birçok takımın radarında olan Faslı top cambazı Gessime Yassine’i kadrosuna katmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun peşinde...

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    Ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i transfer eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun peşine düştü... Fransız medyasından Footmercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque forması giyen Gessime Yassine'i yakından takip ediyor.

    Top sürme yeteneği ve üstün tekniği nedeniyle Ligue 2 savunmacılarının korkulu rüyası olduğundan bahsedilen Gessime Yassine, Avrupa'nın birçok takımının radarında. Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da Gessime Yassine'i takip ettiği haber detayında yer aldı...

    Bu sezon Ligue 2 ve Fransa Kupası'nda toplam 20 maça çıkıp 935 dakika süre alan Gessime Yassine 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Gessime Yassine'in Dunkerque ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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