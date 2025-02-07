4-1 Bolu Beyi Cimcom oldu: 1-0 yenik durumdan farka koştu!

Galatasaray Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Boluspor'u deplasmanda 4-1 yendi. 12'de Siraçhan'ın içeriye çevirdiği topta Vüsal İsgardarlı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Boluspor öne geçti: 1-0. Cimbom, 21'de İspanyol yıldızı Morata ile beraberlik golünü buldu.



Yusuf'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alvaro Morata, plaseyle topu ağlara gönderdi: 1-1. 44'te Eyüp Aydın ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla farkı 2'ye çıkartan golü attı: 1-2.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Galatasaray 72. dakikada farkı 2'ye çıkartan golü attı. Yusuf Demir, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-3. Golden 2 dakika sonra Galatasaray'da günün başarılı ismi Yusuf Demir'in asistinde Ahmed Kutucu takımının 4. golünü attı. Sarı-Kırmızılılar, ikinci maçından sonra puanını 4'e yükseltti.

EYÜP'TEN MÜTHİŞ GOL

Galatasaray'ın genç yıldızı Eyüp Aydın, Boluspor maçında attığı golle adeta örümcek ağlarını aldı. Genç yıldızın uzak mesafeden attığı gol sosyal medlada en çok konuşulun konulardan biri oldu. Taraftarlar, "Yok böyle bir gol... Eyüp klas bir oyuncu olduğunu attığı muhteşem golle gösterdi" yorumu yaptılar.



MORATA SİFTAH YAPTI

Cimbom'un yıldız ismi Alvaro Morata, Sarı- Kırmızılı forma altında ilk golünü Boluspor karşısında kaydetti. Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçında 69. dakikada Mertens'in yerine oyuna giren Morata, Boluspor maçıyla birlikte ilk kez 11'de başladı.



ZEMİN BİZİ KORKUTUYORDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kupa maçından sonra yaptığı açıklamada Bolu'nun zor bir deplasman olduğunu söyleyerek, "Stat zemini bizi korkutuyordu. Ancak korktuğumuz gibi olmadı. O nedenle Sallai ve Osimhen'i buraya getirmedik. Osimhen'i dinlendirdik. Barış ve Yunus'u da bu nedenle kadroya almadık. Jakobs da takım veya bireysel antrenmanlara başlamadı" ifadesini kullandı.