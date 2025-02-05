Victor Nelsson transfer sonrası konuştu: Gelişmek istiyorum

Roma'ya transfer olan Victor Nelsson açıklamalarda bulundu. Danimarkalı yıldız, "Amacım her zaman olduğu gibi kazanmak. Teknik direktörümüz Ranieri ise bir efsane. Düellolarda sert bir şekilde güçlü bir şekilde savunma yapmayı severim. Kazanmayı severim. Bunlar benim temel özelliklerim" dedi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Nelsson, "Angelino ile Türkiye'de oynadım, o benim arkadaşım. Tanıdık bir yüz görmek her zaman güzeldir. Roma, kariyerimde büyük bir adım. Gelişmek istiyorum, oynamak istiyorum. Fırsatım oldu ve buradayım" dedi. Galatasaray yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatarak kiraladı.