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Victor Nelsson transfer sonrası konuştu: Gelişmek istiyorum

Cimbom'dan Roma'ya transfer olan Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Victor Nelsson transfer sonrası konuştu: Gelişmek istiyorum

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    Roma'ya transfer olan Victor Nelsson açıklamalarda bulundu. Danimarkalı yıldız, "Amacım her zaman olduğu gibi kazanmak. Teknik direktörümüz Ranieri ise bir efsane. Düellolarda sert bir şekilde güçlü bir şekilde savunma yapmayı severim. Kazanmayı severim. Bunlar benim temel özelliklerim" dedi.

    SÖZLEŞMESİ UZATILDI
    Nelsson, "Angelino ile Türkiye'de oynadım, o benim arkadaşım. Tanıdık bir yüz görmek her zaman güzeldir. Roma, kariyerimde büyük bir adım. Gelişmek istiyorum, oynamak istiyorum. Fırsatım oldu ve buradayım" dedi. Galatasaray yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatarak kiraladı.

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