Alperen Şengün’ün ilk hocası milli yıldızımızı anlattı!

Küçük yaşlarda Giresun'da Alperen Şengün'ü 3 yıl çalıştıran basketbol antrenörü Salim Taslı, milli basketbolcunun All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olmasının sevincini yaşıyor. Bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizen Taslı "Bu her yıl gelen bir başarı değil. Zaten bazen Alperen'e de söylüyorum 'Sen Türk basketbolu için yüz yılda bir çıkacak olan bir sporcusun' diyorum. All-Star her zaman olunmuyor, Türk basketbolu adına büyük bir gurur. Onunla gurur duyuyorum. Spor camiası adına çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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