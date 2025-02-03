Fırtına ilki yaşadı: Deplasmanda golsüz beraberliklerle dikkat çekiyor

Bu sezon deplasman galibiyeti bulunmayan Bordo-Mavililer Süper Lig deplasmanlarında en fazla golsüz (4) beraberlik yaşayan ekip konumunda.

Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmiş oldu. (5 galibiyet, 5 beraberlik).

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Fırtına, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.