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Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi!

Sarı-Kırmızılılar, Bologna’nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi için atağa kalktı. Bijol ve Danso için ise sürpriz yaşanabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Galatasaray’dan Jhon Lucumi hamlesi!

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    Galatasaray'dan sürpriz atak. Sarı-Kırmızılılar, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Davinson Sanchez'in Kolombiyalı Milli Takımı'ndan partneri olan 26 yaşındaki stoper Jhon Lucumi'yi renklerine katmak için hamle yaptı.

    Galatasaray'ın bu transferi sonuçlandırmak için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu transferi gerçekleştirerek savunmasını daha da güçlendirmeyi planlıyor. 2022 yılından beri İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Lucimi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

    BIJOL VE DANSO DA LİSTEDE
    Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kolombiyalı stoper, 25 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı. Bu arada Galatasaray'ın ilgilendiği bir başka stoper ise Jaka Bijol. Udinese'nin Sloven stoperi için de girişimlerin devam ettiği öğrenildi.

    Avusturyalı stoper Kevin Danso'nun Juventus'a transferi şu anda olumsuz ilerliyor. Menajeri Galatasaray'a da haber gönderdi. Juve transferi kesin olarak yatarsa Sarı-Kırmızılılar resmi temaslara başlayacak.

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