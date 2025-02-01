Stefan Savic 14 maç sonra ilk 11’de sahalara dönmeye hazırlanıyor!

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefan Savic, ligde 14 maçlık aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Uzun bir aradan sonra ilk kez BAY geçilen hafta öncesi oynanan Sivasspor maçında oyuna sonradan giren Savic, bütün hafta boyunca Kayserispor maçına özel olarak hazırlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile özel olarak görüşmeler de yapan tecrübeli isim, Batagov ile birlikte stoper tandemini oluşturacak. Savic'in gelişiyle birlikte stoper bölgesindeki görevini bırakacak olan Lundstram ise orta sahadaki rekabete dahil olacak.