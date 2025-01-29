Ziyech Al-Nasr yolcusu

Dubai ekiplerinden Al-Nasr, Faslı yıldız Hakim Ziyech ile resmi sözleşme imzalamaya çok yakın. Galatasaray'da kadroya giremeyen ve takım bulması için görüşülen Ziyech, bonservissiz bir transfer ile Dubai'ye gitmeye hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan vatandaşı Adel Taarabt'ın yerini doldurması planlanıyor. Yıldız oyuncunun, kısa bir süre içerisinde Dubai'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Yıldız oyuncuyu bazı Körfez ülkeleri ve Lille de istiyordu. Ziyech, bu sezon 11 karşılaşmada görev alırken sadece 1 asist üretebildi.

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