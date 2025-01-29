Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye taş!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok. Transfer bitene kadar beklesinler. Transfer bittikten sonra bizi yargılasınlar. Hatta mayısı görelim, öyle konuşalım. Panik yapılacak şey yok!" dedi. Özbek, "Bu iş çok transferle olsaydı, Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Her şey yolunda gidiyor, gitmiyor ayrı konu" diye konuştu.

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