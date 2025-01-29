Cengiz Ünder transferi yattı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladığı Cengiz Ünder'den vazgeçti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı ve transferin bu nedenden dolayı gerçekleşmediği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş taraftarlarının sosyal medya üzerinden yaptıkları olumsuz yorumların da bu transferin olmamasında etkili olduğu öne sürülüyor. Beşiktaş'ın teklifini reddeden Cengiz'in menajerinin İtalyan ekipleriyle görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

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