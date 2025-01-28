Muslera itirafta bulundu: Penarol ve Nacional’dan teklif aldım

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyeri ve geleceği hakkında Uruguay basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli file bekçisi "14 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü... Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim. Geçen yıl Uruguay ekipleri Penarol ve Nacional ile görüşmelerim oldu. Her zaman Nacional'a dönmek istediğimi söyledim. Penarol ve Nacional'ın benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor. Ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım ve olmak isterim" ifadelerini kullandı.