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Cimbom’dan Yunus Akgün vetosu!

Borussia Dortmund’un, G.Saray’dan Yunus Akgün’ü transfer etmek için 12 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar ise Bundesliga ekibinin bu teklifini geri çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Cimbom’dan Yunus Akgün vetosu!

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    Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund'un G.Saray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Bundesliga ekibinin Cimbom'a transfer için 12 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor.

    Sarı-Kırmızılı kulübün ise Alman temsilcisinin teklifini geri çevirdiği gelen bilgiler arasında. Dortmund, 23 yaşındaki Karim Adeyemi'nin peşinde olan Napoli ve Chelsea'nin ilgisi nedeniyle olası bir ayrılığı göz önünde bulunduruyor.

    Milli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız 14 kez milli formayı giyerken performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda.

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