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Beşiktaş Cengiz Ünder'i gündemine aldı!

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Beşiktaş Cengiz Ünder’i gündemine aldı!

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. Kanat oyuncusu arayan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için ezeli rakibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

    İki takım arasında yapılan görüşmelerin hız kazandığı ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Cengiz Ünder 1,5 yıl Beşiktaş forması giyecek. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun da bu durumdan dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Cengiz bu sezon çıktığı 7 maçta skora etki edemedi.

    15 MİLYON EURO'YA İMZA ATMIŞTI
    Ağustos 2023'te Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya transfer olan Cengiz, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.

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