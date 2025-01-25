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İsmail Kartal, Persepolis ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasını yakalayan İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile sözleşme imzaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
İsmail Kartal, Persepolis ile sözleşme imzaladı!

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    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalayan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'e imza attı.

    İran temsilcisi, tecrübeli teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kartal'ın sözleşme süresi boyunca 2.2 milyon Dolar alacağı da gelen haberler arasında. Hatırlanacağı üzere Türk futbolunun efsane hocalarından Mustafa Denizli, 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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