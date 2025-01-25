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Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası konuştu: Burası benim çocukluk aşkım

Galatasaray’ın yeni transferi Ahmed Kutucu, “Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Galatasaray’a transfer olan Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası konuştu: Burası benim çocukluk aşkım

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    Galatasaray'ın Eyüpspor'dan transfer ettiği Ahmed Kutucu, Sarı-Kırmızılı ekiple sezonu şampiyon tamamlamak istediğini söyledi. Yeni transfer Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası Galatasaray'ın Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

    Transfer sürecinin çok ani geliştiğini belirten Ahmed Kutucu, "Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

    Sarı-Kırmızı formayla oynamak için sabırsızlandığını belirten milli oyuncu, "Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah taraftarların istediği şeyler olur. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlarız" diye konuştu.

    EYÜP'ÜN BÜYÜK BAŞARISI
    Süper Lig'in flaş ekibi Eyüp, 1.2 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız oyuncu Ahmed Kutucu'yu 1.5 yıl sonra yaklaşık 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a göndererek büyük bir transfer başarısına imza attı.

    DEVRE ARASINDAKİ EN PAHALI 5. TRANSFER
    Ahmed Kutucu, Galatasaray tarihinin en pahalı devre arası transferlerine 5. sıradan giriş yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi, Nicolo Zaniolo, Mbaye Diagne, Wesley Sneijder ve Alex Telles'in ardından Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasındaki en pahalı 5. transferi oldu. Ahmed ayrıca, devre arasının en pahalı yerli transferi.

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