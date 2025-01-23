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Mesut Özil LGS’ye hazırlık yapan genç öğrencilerle bir araya geldi

Dünya futbolunun efsane ismi Mesut Özil, Selami Ali Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Mesut Özil, LGS’ye hazırlık yapan genç öğrencilere moral verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Mesut Özil LGS’ye hazırlık yapan genç öğrencilerle bir araya geldi

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    Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'den yine alkışlanacak bir hareket geldi. Efsane yıldız Üsküdar'daki Selami Ali Ortaokulu'nu ziyaret etti. Özil, Okul Müdürü Sayın Ekrem Acar'ın davetini kırmayıp öğrencilerle bir araya geldi ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere moral verdi. Başarılı futbolcu Özil, başarıya giden yolda azmin, disiplinin ve doğru hedeflerin önemine değindi. Meslek hayatından kesitler sunan Özil, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü futbolcu "Öğrencilerle buluşmak çok güzeldi" dedi. Okul Müdürü Ekrem Acar da nazik ziyareti için Özil'e teşekkür etti. Acar "Öğrencilerimizle ilgili her konuda bize desteklerini gösteren Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ile Şube Müdürlerimiz Sayın Örsan Özkan ve Ali Öztosun'a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Etkinlik kapsamında öğrenciler, Özil'e başarı hikayesini sorarken onunla bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Etkinliğe Üsküdar İlçe Şube müdürleri Örsan Özkan ve Ali Tosun da katılım sağlayarak desteklerini gösterdi.

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