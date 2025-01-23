İsmail Kartal İran yolcusu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon topladığı 99 puanla kulüp rekoru kıran İsmail Kartal, Persepolis'ten teklif aldı. İran basınında yer alan haberlere göre; Persepolis Başkanı Reza Darvish'in, 63 yaşındaki teknik direktör ile sözleşme imzalayacağı öne sürülüyor. Kartal'ın, İran ekibi ile son şartları görüşeceği gelen bilgiler arasında. Anlaşmada pürüz çıkmaması halinde İran ekibi, 1,5 yıllık anlaşma karşılığında deneyimli teknik adama 2.2 milyon Dolar ödeyecek. Persepolis'te daha önce 2006-2007 ve 2011-2012 sezonlarında da Mustafa Denizli görev yaptı.

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