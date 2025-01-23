PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İsmail Kartal İran yolcusu

Fenerbahçe'de geçen sezon kulüp rekoru kırarak 99 puan toplayan İsmail Kartal, İran'ın Persepolis kulübünden teklif aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
İsmail Kartal İran yolcusu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon topladığı 99 puanla kulüp rekoru kıran İsmail Kartal, Persepolis'ten teklif aldı. İran basınında yer alan haberlere göre; Persepolis Başkanı Reza Darvish'in, 63 yaşındaki teknik direktör ile sözleşme imzalayacağı öne sürülüyor. Kartal'ın, İran ekibi ile son şartları görüşeceği gelen bilgiler arasında. Anlaşmada pürüz çıkmaması halinde İran ekibi, 1,5 yıllık anlaşma karşılığında deneyimli teknik adama 2.2 milyon Dolar ödeyecek. Persepolis'te daha önce 2006-2007 ve 2011-2012 sezonlarında da Mustafa Denizli görev yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
    CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 79 kişi hayatını kaybetti! CHP’li Tanju Özcan’ın dayısının oğlu gözaltına alındı
    %30’luk fark cebe kalsın! Hesaplı emeklilik için süreye dikkat: İşte Borçlanma ve ihyada merak edilenler
    Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Kırmızı Kitap güncellendi!
    2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!
    Sedef Şahin’den takvim.com.tr’ye özel açıklamalar! Tekelleşmeyi yerden yere vurdu: Yok mu koca ülkede başka oyuncu
    Beşiktaş’ım OLEY! Beşiktaş Athletic Bilbao 4-1 | MAÇ SONUCU
    Belge belge CHP’li Bolu Belediyesi’nin ihmaller zinciri! 79 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan yeterlilik raporu mide bulandırdı
    Başkan Erdoğan’dan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandı
    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı
    Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi
    DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı’ya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesi
    Dayı oğlu belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP’li Bolu Belediyesi’nden yanan otele Yönetmeliğe Uygun raporu: İşte skandalın belgesi
    Kandil ipe un seriyor! İkinci İmralı arifesinde elebaşı Duran Kalkan Öcalan’ı takmayız dedi: PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu