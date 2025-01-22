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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: "Zor maç olacak ama hazırız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Zor maç olacak ama hazırız

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    Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam,"Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Solskjaer, maç ile ilgili de, "Bilbao maçı çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam transfer çalışmaları hakkında da "Transfer yapmamız gereken birkaç pozisyon var. Serdar hoca da bize yardımcı oluyor. Çok iyi bir uyumumuz var" dedi.


    "İYİ BİR DURUMDA DEĞİLİZ"
    Jonas Svensson da "Biz turnuvada iyi bir durumda değiliz. Rakibimiz üst sıralarda. Önemli bir mücadele olacak. 3 puan almamız gerekiyor" dedi.

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