İstanbul'dan Ankara'ya yolsuzluk zinciri... Çankaya soruşturması Eyüpsultan'a uzandı: 3 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Soruşturmanın İstanbul ayağında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.
Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması İstanbul'a uzandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonuyla üst düzey isimler gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00 itibarıyla belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül yakalandı.
Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde arama başlatıldığı öğrenildi.
Sürece ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama paylaştı.
Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen 2026/143567 sayılı soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildiren Başsavcılık, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak yer alan Güray Geçyatan ve Benan Esengül hakkında 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Operasyonun detaylarını aktaran Başsavcılık açıklamasında, "Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." sözleri kullanıldı.