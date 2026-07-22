Alman gazı İngiliz cilası! Özgür Özel'in yeni partisine Batı medyasından destek geldi

Ayrıca gazete, "Özel'in popülaritesi ve yüksek profili (2024 yerel seçimlerinde AK Parti'ye karşı CHP'nin ezici zaferine öncülük etmişti), onu 23 yıldan fazla süredir Türkiye'yi yöneten Erdoğan'ı devirme çabalarının merkezine yerleştirecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

DER SPİEGEL KAPAĞA TAŞIDI, SPD'DEN DESTEK GELDİ

Almanya'nın önde gelen haftalık dergilerinden Der Spiegel de Özgür Özel'i kapağına çıkarttı. Dergi, kapağında "Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu" başlığını kullandı.

Süreçteki hukuki ve idari soruşturmalara değinmeksizin değerlendirmelerde bulunan dergi, "Bu adım, CHP'ye yeni zorluklar getiriyor. Birçok üyenin Özel'i takip etmesi beklenmektedir. Gözlemciler, yeni örgütün CHP'nin yerini en büyük muhalefet partisi olarak almasını mümkün olarak değerlendiriyor." yorumunu yaptı.