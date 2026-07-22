CANLI YAYIN
Geri

Alman gazı İngiliz cilası! Özgür Özel'in yeni partisine Batı medyasından destek geldi

CHP’de yaşanan "mutlak butlan" sürecinin ardından partiden istifa eden Özgür Özel, TBMM grup kürsüsünden yaptığı konuşmada "Her son, bir başlangıçtır." diyerek milletvekilleriyle birlikte yeni parti kuracaklarını duyurdu. Özel'in bu çıkışı sık sık Türkiye'yi şikayet ettiği Batı medyasında geniş yankı buldu. İngiliz Financial Times gazetesi hamleyi “Türk muhalefet lideri Erdoğan’a karşı mücadele etmek için parti kuracak” başlığıyla manşetine taşıdı. Alman Der Spiegel dergisi gelişmeyi kapağına çıkartarak yeni oluşumun CHP'nin yerini alabileceğini öne sürerken, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise yayımladığı bildiriyle yeni parti adımına "Türkiye’de demokrasi için yeni umut" ifadeleriyle destek verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alman gazı İngiliz cilası! Özgür Özel'in yeni partisine Batı medyasından destek geldi

Özgür Özel'in kuracağını duyurduğu yeni partiye Batı'dan destek geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan "mutlak butlan" sürecinin ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıkladı.

GRUP KÜRSÜSÜNDEN VEDA: "HER SON BİR BAŞLANGIÇTIR"
Dün (21 Temmuz) TBMM'deki grup toplantısı öncesinde Meclis'e girişi sırasında "Her son, bir başlangıçtır." değerlendirmesinde bulunan Özgür Özel, CHP sıralarına son kez seslendi.

CHP Grup Toplantısı'na katılan Özgür Özel yeni parti kuracaklarını açıkladı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)CHP Grup Toplantısı'na katılan Özgür Özel yeni parti kuracaklarını açıkladı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Kürsüde yaptığı konuşmada vedasını duyuran Özel, "Bugün buraya, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım." dedi. Özel, "Yeni partimizi, milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." şeklinde konuştu.

CHP’de bölünme günü! Özgür Özelden veda mesajı: Yeni partimizi kuruyoruzCHP’de bölünme günü! Özgür Özelden veda mesajı: Yeni partimizi kuruyoruz

BATI MEDYASINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SIKI TAKİP
Özgür Özel'in CHP'den koparak yeni bir hareket başlatması sık sık Türkiye'yi şikayet ettiği İngiltere ve Almanya merkezli yayın organlarında da geniş yer buldu.

Özgür Özel yine İngiliz kapısında! Financial Times’a koalisyon planını anlattı: Siyasi partilere çağrı yaptıÖzgür Özel yine İngiliz kapısında! Financial Times’a koalisyon planını anlattı: Siyasi partilere çağrı yaptı
Özgür Özel yine İngiliz kapısında! Financial Times’a koalisyon planını anlattı: Siyasi partilere çağrı yaptı

FINANCIAL TİMES: "SİYASETİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR"
İngiliz gazetesi Financial Times, gelişmeyi "Türk muhalefet lideri Erdoğan'a karşı mücadele etmek için parti kuracak" başlığıyla manşetine taşıdı.

Alman gazı İngiliz cilası! Özgür Özel'in yeni partisine Batı medyasından destek geldi-3

Haberde, Özel'in hamlesinin parçalı muhalefet yapısını bir araya getirme amacı taşıdığı öne sürülürken, "Son anketler, Özel'in henüz adı açıklanmayan 'yeni partisinin', bugün seçim yapılsa Erdoğan'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rahatlıkla yeneceğini gösteriyor." iddiasına yer verildi.

Ayrıca gazete, "Özel'in popülaritesi ve yüksek profili (2024 yerel seçimlerinde AK Parti'ye karşı CHP'nin ezici zaferine öncülük etmişti), onu 23 yıldan fazla süredir Türkiye'yi yöneten Erdoğan'ı devirme çabalarının merkezine yerleştirecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

DER SPİEGEL KAPAĞA TAŞIDI, SPD'DEN DESTEK GELDİ
Almanya'nın önde gelen haftalık dergilerinden Der Spiegel de Özgür Özel'i kapağına çıkarttı. Dergi, kapağında "Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu" başlığını kullandı.

Alman gazı İngiliz cilası! Özgür Özel'in yeni partisine Batı medyasından destek geldi-4

Süreçteki hukuki ve idari soruşturmalara değinmeksizin değerlendirmelerde bulunan dergi, "Bu adım, CHP'ye yeni zorluklar getiriyor. Birçok üyenin Özel'i takip etmesi beklenmektedir. Gözlemciler, yeni örgütün CHP'nin yerini en büyük muhalefet partisi olarak almasını mümkün olarak değerlendiriyor." yorumunu yaptı.

CİLA ATTILAR: DEMOKRASİ İÇİN YENİ UMUT
Öte yandan Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) de sosyal medya hesabı üzerinden bir bildiri yayımlayarak Özel ve ekibini tebrik etti.

Alman gazı İngiliz cilası! Özgür Özel'in yeni partisine Batı medyasından destek geldi-5

Türkçe ve Almanca ifadelerin yer aldığı paylaşımda, yeni oluşum için "Türkiye'de demokrasi için yeni umut" nitelendirmesi yapıldı.

Özgür Özel İngilize ağladı Batıya selam çaktı! Türkiyeyi böyle şikayet etti: ABnin kurumsal çerçevesinin dışındayızÖzgür Özel İngilize ağladı Batıya selam çaktı! Türkiyeyi böyle şikayet etti: ABnin kurumsal çerçevesinin dışındayız

CHP’de 7 ilçe yönetimi görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldıCHP’de 7 ilçe yönetimi görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

22 İlde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı 51 kişi tutuklandı
SONRAKİ HABER

22 ilde FETÖ operasyonu: 51 kişi tutuklandı

 Ahbaplar soruşturması derinleşiyor: Üner, Portakal, Altun, Özoğuz ve Serter ifadeye
ÖNCEKİ HABER

Ahbaplar soruşturması derinleşiyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler