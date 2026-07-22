Trump Infantino'yu BM Genel Sekreteri yapmak istiyor

New York Post'un ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde kurduğu yakın ilişki ve iş birliğinin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Birleşmiş Milletler'in (BM) bir sonraki Genel Sekreteri olarak görmek istiyor.

Infantino ve Trump, Fotoğraflar: Reuters

TRUMP INFANTINO'YU İSTİYOR

İddiaya göre Trump, 56 yaşındaki İsviçreli spor yöneticisinin dünya çapında geniş bir saygınlığa sahip olduğunu ve "insanları bir araya getirme konusunda nadir görülen bir yetenek sergilediğini" düşünüyor.

INFANTINO BARIŞ ÖDÜLÜ VERMİŞTİ

İkili, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonu boyunca sık sık bir araya geldi. Infantino, geçtiğimiz aralık ayında Trump'a FIFA'nın ilk "Barış Ödülü"nü sunmuş ve turnuva boyunca ABD başkanıyla pek çok etkinlikte yan yana yer almıştı.