Trump Infantino'yu BM Genel Sekreteri yapmak istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası sürecinde yakın ilişki kurduğu FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday göstermeyi planlıyor. Trump'ın sürpriz planının ardından Infantino'nun 6 milyon dolarlık FIFA maaşını bırakıp bırakmayacağı ve BM'deki bölgesel rotasyon kuralları gündem oldu.
New York Post'un ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde kurduğu yakın ilişki ve iş birliğinin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Birleşmiş Milletler'in (BM) bir sonraki Genel Sekreteri olarak görmek istiyor.
TRUMP INFANTINO'YU İSTİYOR
İddiaya göre Trump, 56 yaşındaki İsviçreli spor yöneticisinin dünya çapında geniş bir saygınlığa sahip olduğunu ve "insanları bir araya getirme konusunda nadir görülen bir yetenek sergilediğini" düşünüyor.
INFANTINO BARIŞ ÖDÜLÜ VERMİŞTİ
İkili, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonu boyunca sık sık bir araya geldi. Infantino, geçtiğimiz aralık ayında Trump'a FIFA'nın ilk "Barış Ödülü"nü sunmuş ve turnuva boyunca ABD başkanıyla pek çok etkinlikte yan yana yer almıştı.
1 OCAK'TA YENİ SEKRETER GÖREVE BAŞLAYACAK
Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi Aralık 2026 itibarıyla sona eriyor. Yeni Genel Sekreter ise 1 Ocak 2027 tarihinde göreve başlayacak.
Adayın öncelikle ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın veto yetkisine sahip olduğu 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin tavsiye kararını alması gerekiyor.
Güvenlik Konseyi'nin önerisinin ardından aday, 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla göreve getiriliyor.
"FIFA'YI YÖNETMEKLE BM'Yİ YÖNETMEK ARASINDA BÜYÜK BENZERLİK VAR"
Trump'ın Özel Temsilcisi Paolo Zampolli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle dahi bir fikir ancak Başkan Trump'tan çıkabilirdi. 211 üye federasyonu bulunan FIFA'yı başarıyla yönetmekle 193 üyeli BM'yi yönetmek arasında büyük benzerlikler var" ifadelerini kullandı.
New York Post, Infantino'nun BM Genel Sekreteri olmasına ilişkin engelleri ise şöyle sıraladı:
"Infantino, FIFA Başkanı olarak yıllık yaklaşık 6 milyon dolar kazanırken, BM Genel Sekreterliği görevinin yıllık maaşı yaklaşık 418.000 dolar seviyesinde.
FIFA Başkanlığı için Mart 2027'de yeniden aday olması beklenen Infantino, söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
BM Genel Sekreterliği seçimlerinde geleneksel olarak bölgesel rotasyon ilkeleri de gözetildiğinden, bir sonraki liderin Latin Amerika veya Karayipler bölgesinden seçilmesi bekleniyordu."