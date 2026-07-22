Ankara'da panik anları: Dükkanı arabayı yaktı kız arkadaşına ateş etti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde H.H.G. isimli şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'ye ait güzellik merkezini ve otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangının ardından kaçmaya çalışan kadının arkasından pompalı tüfekle ateş açan zanlı, Esra Ö.'ye zarar veremedi. Olayın ardından silahı kendisine doğrultarak intihara kalkışan saldırgan, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Tehlike saçan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ankara'da bir şahıs kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün dükkanını ve otomobilini ve ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.Dükkanını ve arabasını yaktığı kadına kurşun yağdırdı
DÜKKANI VE OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİ
Olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik merkezini ve otomobilini benzin döküp ateşe verdi.
KAÇAN KADINA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
H.H.Ö., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.'yü tehdit edip, kaçarken arkasından ateş etti. Esra Ö.'ye yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultarak yaşamına son vermeye kalkan H.H.G., jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Dükkan ve otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bu arada olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin aracı ateşe vermesi ve kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı ile ateş etmesi yer aldı.
Mahalle sakinlerinden Ş.S., gürültüyle uyandıklarını söyleyerek, "Araba yanarken sağa sola bağırıyordu. Sonra pompalıyla atış yaptı. Devamında jandarma, polis ve itfaiye geldi" dedi.