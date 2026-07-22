Ankara'da panik anları: Dükkanı arabayı yaktı kız arkadaşına ateş etti

Ankara'da bir şahıs kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün dükkanını ve otomobilini ve ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.

Dükkanını ve arabasını yaktığı kadına kurşun yağdırdı

DÜKKANI VE OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİ

Olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik merkezini ve otomobilini benzin döküp ateşe verdi.