ABD merkezli WilmerHale hukuk firmasının yürüttüğü araştırmada, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Bill Gates Vakfı yetkilisinin, 2011-2014 yıllarında ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, daha sonra ise cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yaklaşık 30 kez görüştüğü ortaya konuldu.

Bill Gates'in Epstein ile görüştüğü ortaya çıktı. (Fotoğraflar Reuters, AFP, AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

BEŞ AYLIK RAPOR: 50'DEN FAZLA ÇALIŞAN GÖRÜŞTÜ



Bill Gates Vakfının talebi üzerine WilmerHale tarafından hazırlanan ve yaklaşık beş ay süren inceleme raporunda, 50'den fazla mevcut ve eski vakıf çalışanıyla görüşüldüğü, Bill Gates'in de mülakata katıldığı ve kapsamlı belge incelemesi yapıldığı belirtildi.

Raporda, Epstein'ın 2011 yılında Bill Gates ve vakıf yetkilileriyle tanıştırıldığı, taraflar arasındaki temasların temelinde ise yüksek gelir grubundaki bağışçıların katkılarını küresel sağlık projelerine yönlendirmeyi amaçlayan bir "bağışçı fonu" kurulması fikri ile daha sonra vakıftan hibe alan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin görüşmelerin yer aldığı vurgulandı.