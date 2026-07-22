TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenleme konusunda siyasi partilerin görüşlerini almak için tura çıktı. Kurtulmuş, Meclis turu kapsamında İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.



İKİNCİ DURAK AK PARTİ



TBMM'deki ziyaretin bugünkü ikinci durağının AK Parti olacağı bildirildi. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)



TASLAK METİN YOK, ÇERÇEVE ÇİZİLDİ



Kurtulmuş'un yaptığı ziyaretler sırasında partilere taslak bir metin sunmadığı ancak düzenlemenin genel çerçevesini çizdiği öğrenildi.