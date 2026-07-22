Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te Terörsüz Türkiye turu: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında düzenlediği Meclis ziyaretlerine devam ediyor. Kurtulmuş, bugün ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenleme konusunda siyasi partilerin görüşlerini almak için tura çıktı.
Kurtulmuş, Meclis turu kapsamında İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.
İKİNCİ DURAK AK PARTİ
TBMM'deki ziyaretin bugünkü ikinci durağının AK Parti olacağı bildirildi. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşecek.
TASLAK METİN YOK, ÇERÇEVE ÇİZİLDİ
Kurtulmuş'un yaptığı ziyaretler sırasında partilere taslak bir metin sunmadığı ancak düzenlemenin genel çerçevesini çizdiği öğrenildi.
STATÜ VE ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ
Kurtulmuş, çerçeve yasada İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın statüsü ve terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle ilgili herhangi bir düzenleme yer almayacağını bildirdi. Kurtulmuş, Öcalan'ın olanaklarının genişletilmesine ilişkin bazı adımların ise mevcut koşullar içinde atılabileceğini vurguladı.
HAFTAYA GELİYOR
Kurtulmuş, teklifin önümüzdeki hafta başlarında Meclis gündemine taşınacağı, tatilden önce da yasalaştırılmasının planlandığı mesajını verdi.
İMRALI İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU
Kurtulmuş, İmralı'da bulunan Öcalan ile DEM Parti heyetinin teklife ilişkin görüşmesinin olumlu geçtiği bilgisini de paylaştı.
21 TEMMUZ'DA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?
Numan Kurtulmuş 21 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Yol grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.