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Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te Terörsüz Türkiye turu: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında düzenlediği Meclis ziyaretlerine devam ediyor. Kurtulmuş, bugün ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

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Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te Terörsüz Türkiye turu: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenleme konusunda siyasi partilerin görüşlerini almak için tura çıktı.

Kurtulmuş, Meclis turu kapsamında İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

İKİNCİ DURAK AK PARTİ

TBMM'deki ziyaretin bugünkü ikinci durağının AK Parti olacağı bildirildi. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TASLAK METİN YOK, ÇERÇEVE ÇİZİLDİ

Kurtulmuş'un yaptığı ziyaretler sırasında partilere taslak bir metin sunmadığı ancak düzenlemenin genel çerçevesini çizdiği öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti.

STATÜ VE ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ

Kurtulmuş, çerçeve yasada İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın statüsü ve terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle ilgili herhangi bir düzenleme yer almayacağını bildirdi. Kurtulmuş, Öcalan'ın olanaklarının genişletilmesine ilişkin bazı adımların ise mevcut koşullar içinde atılabileceğini vurguladı.

HAFTAYA GELİYOR

Kurtulmuş, teklifin önümüzdeki hafta başlarında Meclis gündemine taşınacağı, tatilden önce da yasalaştırılmasının planlandığı mesajını verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

İMRALI İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

Kurtulmuş, İmralı'da bulunan Öcalan ile DEM Parti heyetinin teklife ilişkin görüşmesinin olumlu geçtiği bilgisini de paylaştı.

21 TEMMUZ'DA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Numan Kurtulmuş 21 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Yol grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

TBMM’de Terörsüz Türkiye trafiği: Kurtulmuş; Bahçeli, DEM Parti ve Kılıçdaroğlu ile görüştüTBMM’de Terörsüz Türkiye trafiği: Kurtulmuş; Bahçeli, DEM Parti ve Kılıçdaroğlu ile görüştü
TBMM’de Terörsüz Türkiye trafiği: Kurtulmuş; Bahçeli, DEM Parti ve Kılıçdaroğlu ile görüştü

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Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te Terörsüz Türkiye turu: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü-5 Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te Terörsüz Türkiye turu: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü-6 Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te Terörsüz Türkiye turu: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü-7

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