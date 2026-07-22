İsrail "Sarı Hattı" aştı! Yüzlerce kilometrelik bariyer uydu görüntülerinde

Gazze'de işgal genişliyor

Planet Labs tarafından Temmuz 2026'da çekilen fotoğraflar, bariyerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki iki noktada "Sarı Hat"ın yüzlerce metre ötesine uzandığını gösterdi.

Buna göre, Han Yunus bölgesinde bariyerin bir bölümü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana ulaşım güzergahı Selahaddin Caddesi boyunca "Sarı Hat"ın yaklaşık 400 metre ötesine uzanıyor. Refah bölgesinde ise engel, bir noktada "Sarı Hat"ı yaklaşık 1300 metre aşıyor.