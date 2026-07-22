Epstein'ın model avcısıydı! Şüpheli ölüm: Daniel Siad'ın cesedi bulundu

Genç kızları pedofili finansörü Jeffrey Epstein'in fuhuş ağına düşüren model avcısı Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu. 69 yaşındaki Siad'ın adı, Epstein soruşturmasına ilişkin FBI dosyalarında 2 binden fazla kez geçiyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Epstein ve suç ortağı Maxwell

EPSTEIN DOSYALARINDA ADI 2 BİNDEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Siad, Epstein'in kadın ticareti ve cinsel istismar ağına yardımcı olmakla suçlanıyordu. Hakkında Fransa'da yürütülen soruşturma kapsamında, Epstein için genç kadınları bulup bağlantı kurduğu yönündeki iddialar araştırılıyordu.

Model avcısının adı, Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan FBI dosyalarında 2 binden fazla kez geçti. Siad'ın farklı ülkelerde genç kadınları Epstein ile tanıştırdığı ve model seçmeleri bahanesiyle bağlantılar kurduğu öne sürüldü. Siad ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek Epstein ile ilişkisinin profesyonel olduğunu iddia etmişti.