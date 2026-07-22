Epstein'ın model avcısıydı! Şüpheli ölüm: Daniel Siad'ın cesedi bulundu
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in fuhuş ağına genç kadınları sağladığı iddiasıyla soruşturulan 69 yaşındaki İsveçli model avcısı Daniel Siad, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Siad'ın ismi Epstein belgelerinde 2 binden fazla kez geçiyordu. Fransız makamlarınca ifadeye çağrılması beklenen Siad’ın şüpheli ölümünün Epstein ile ilişkisi dolayısıyla hapis yatan Jean-Luc Brunel ile benzerliği dikkat çekti.
Genç kızları pedofili finansörü Jeffrey Epstein'in fuhuş ağına düşüren model avcısı Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu. 69 yaşındaki Siad'ın adı, Epstein soruşturmasına ilişkin FBI dosyalarında 2 binden fazla kez geçiyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EVİNDE CESEDİ BULUNDU
ABD'li milyarder ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein'in ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen İsveç vatandaşı model ajanı Daniel Siad, Fransa'da ölü bulundu.
69 yaşındaki Siad'ın, Paris yakınlarındaki Colombes kentinde bulunan evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Fransız savcılığı, Siad'ın cansız bedeninin pazartesi günü evinde bulunduğunu açıkladı.
EPSTEIN DOSYALARINDA ADI 2 BİNDEN FAZLA KEZ GEÇİYOR
Siad, Epstein'in kadın ticareti ve cinsel istismar ağına yardımcı olmakla suçlanıyordu. Hakkında Fransa'da yürütülen soruşturma kapsamında, Epstein için genç kadınları bulup bağlantı kurduğu yönündeki iddialar araştırılıyordu.
Model avcısının adı, Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan FBI dosyalarında 2 binden fazla kez geçti. Siad'ın farklı ülkelerde genç kadınları Epstein ile tanıştırdığı ve model seçmeleri bahanesiyle bağlantılar kurduğu öne sürüldü. Siad ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek Epstein ile ilişkisinin profesyonel olduğunu iddia etmişti.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ
Fransız savcılar, Siad'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı ve olayın kesin koşullarının belirlenmesi için inceleme yürütüldüğü bildirildi.
Siad'ın, Fransız makamlarınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesi planlanıyordu ancak henüz sorgulanmadığı belirtildi.
BRUNEL DE HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Öte yandan Siad'ın adı, Epstein dosyalarında sıkça geçen isimlerden biri olan model avcısı Jean-Luc Brunel ile de bağlantılıydı. Brunel, Epstein ile ilişkileri ve kadın ticareti iddiaları nedeniyle soruşturma altındayken 2022 yılında Fransa'daki cezaevinde ölü bulunmuştu.
Fransız makamları, Daniel Siad'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.