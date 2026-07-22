Görkem Ağgündüz

Sakatlıklar, transferler ve Dünya Kupası nedeniyle sezon öncesi antrenmanlarda tam kadro çalışamayan Fenerbahçe'den iyi oyun beklemek haksızlık olurdu. Ancak İsmail Kartal'ın takımı kaldığı yerden devam ettirmeye çalıştığını gördük. Kaybedilen her topa hızlı reaksiyon vermeye çalışan Fenerbahçe, zaman zaman bunu başaramasa da oyuncu uyumu ve kondisyon istenilen seviyeye geldiğinde beklentiyi karşılayacaktır.Skriniar ve Guendouzi ilk defa yanlarındaki partnerleriyle oynasalar da yine aynı görüntüdelerdi. Henüz 4 gün önce Dünya Kupası'ndan dönen ve ilk 11'de maça başlayan Semedo ise sahanın bana göre en iyisiydi. Neredeyse rakip ceza sahasından çıkmayan Portekizli, skor katkısı yapamasa da performansıyla göz doldurdu. Maçın ardından İsmail Kartal'a Semedo'nun hücum performansını sorduğumda, kendisinden bunu özellikle istediğini belirtti.Maçın Fenerbahçe adına kötüleri ise Kerem ve İrfan Can'dı. Özellikle Kerem neredeyse ayağına gelen her topu rakibe verirken, İrfan Can da kendisinden beklenen hırsı ve performansı sahada gösteremedi. Takımdan ayrılma konusundaki 'olağan şüpheli' Fred ise kafa karıştırıcı bir performans gösterdi. İsmail Hoca her ne kadar bizimle kalacak dese de, Asensio, Kante ya da İsmail'in kadroya monte edildiği senaryoda Fred'e yer kalmıyor. Eğer yabancı sınırı değişmeyecekse Fred ile vedalaşılması gerek.Sonuç olarak sahadaki oyun belki skora yansımadı ama Fenerbahçe'nin ikinci maçta daha rahat sonuca ulaşacağını ve turu geçeceğini düşünüyorum.