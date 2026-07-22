Ahbaplar soruşturması derinleşiyor: Üner, Portakal, Altun, Özoğuz ve Serter ifadeye
Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında elebaşı Haluk Levent'in yanı sıra sunucu Oğuzhan Uğur tutuklanmıştı.
AHBAP YOK DEVLET VAR
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, depremzedeler için toplanan bağışları şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmak ve yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor.
Ahbaplar Suç Örgütü soruşturma dosyasına göre, dernek bağışlarının bir kısmının kumar ve yasal bahislerde harcandığı, 2020-2026 yılları arasında yapılan 990 milyon liralık bahis işleminin 390 milyon lirasının kaybedildiği tespit edildi.
Kendi adına banka hesabı açamadığı için asistanı Yeliz Kaya, eski şoförü İlker Çetin ve diğer çalışanlarının hesaplarını "havuz" olarak kullandığı belirlenen Haluk Levent'in, sadece asistanının hesapları üzerinden 3 yılda 19 milyar liralık şüpheli işlem hacmi gerçekleştirdiği öne sürülüyor.
Levent'in, alacaklılarını ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla "mide kanseri" olduğu yalanını yaydığına dair WhatsApp yazışmaları deşifre edildi.
Ayrıca Levent'in, kardeşi Berkant Acil üzerinden CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına eklemlendiği, özellikle Şile Belediyesi'ndeki usulsüz ihalelerden elde edilen suç gelirlerinin aile fertleri ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı saptandı.
Haluk Levent'in Başaran ailesine ait 22 değerli tapunun, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırma" bahanesi ve sahte yurt dışı fon vaatleriyle bedelsiz olarak ele geçirildiği iddia ediliyor.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "kara para aklama" gibi suçlardan tutuklanan Levent'in, toplanan 158 milyon dolarlık devasa bağışa rağmen depremzedeler için söz verdiği konutların bir kısmını halen tamamlamamış olması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanıyor.
Hakkında 70 milyon liralık karşılıksız çek cezası ve yurt dışı yasağı bulunan Haluk Levent, İstanbul Havalimanı üzerinden kaçma girişimi başarısız olunca bir tır dorsesinde saklanarak İzmir üzerinden Yunan adalarına firar etmeyi planladığı ancak Bursa'da kıskıvrak yakalandığı ifade ediliyor.