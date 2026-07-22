Ahbaplar soruşturması derinleşiyor: Üner, Portakal, Altun, Özoğuz ve Serter ifadeye

Levent'in, alacaklılarını ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla "mide kanseri" olduğu yalanını yaydığına dair WhatsApp yazışmaları deşifre edildi. Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı!

Ayrıca Levent'in, kardeşi Berkant Acil üzerinden CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına eklemlendiği, özellikle Şile Belediyesi'ndeki usulsüz ihalelerden elde edilen suç gelirlerinin aile fertleri ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı saptandı. Haluk Leventin tır garajındaki görüntüleri ortaya çıktı! Dorseli kaçış iddiası

Haluk Levent'in Başaran ailesine ait 22 değerli tapunun, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırma" bahanesi ve sahte yurt dışı fon vaatleriyle bedelsiz olarak ele geçirildiği iddia ediliyor. AHBAPa suç örgütü ve para aklama soruşturmasında hesap vakti! 14 şüpheli tutuklandı