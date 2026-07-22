2 numaralı kutuyla yarışan Dilara, daha ilk turlarda büyük ödüllerin açılmasıyla şok yaşadı. 1. Turda 2 Milyon TL ve 5 Milyon TL'lik kutulara, 2. Turda ise son 5 Milyon TL'lik kutuya veda eden Dilara, buna rağmen moralini kaybetmedi. Yarışma boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çeken genç yarışmacı, hayatının en önemli dönüm noktasının kendisini sevmeyi öğrenmesi olduğunu anlattı.

İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başaran Dilara, 6. turun sonunda gelen 650.000 TL'lik banka teklifini reddetti. Bir tur daha devam etme kararı alan Dilara, 7. turda Fatih'in kutusundan 100 TL çıkararak avantaj yakaladı. Ancak Bilge'nin kutusundan 3 Milyon TL'nin çıkmasıyla tablo bir anda değişti. Bankanın 425.000 TL'lik son teklifiyle karşı karşıya kalan Dilara, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra "varım" diyerek teklifi kabul etti. Dilara, gecenin sonunda 1 Milyon TL'yi kendi kutusunda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.