Bakan Bolat duyurdu! Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı açılıyor: Türkiye-Suriye ticaretinde hedef 10 milyar dolar

Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapılarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede hizmete alınması için iki ülkenin ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın ortaya koyduğu yıllık 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtirken, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığını ve bunun yüzde 40'ın üzerinde artış anlamına geldiğini söyledi.