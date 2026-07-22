Bakan Bolat duyurdu! Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı açılıyor: Türkiye-Suriye ticaretinde hedef 10 milyar dolar
Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ulaşım iş birliğinde yeni adımlar atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede hizmete alınması için ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı. İki ülke 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ilerlerken, yeni enerji, kara yolu ve demir yolu koridorlarının da bölgesel ticarette stratejik önem kazandığı vurgulandı.
Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapılarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede hizmete alınması için iki ülkenin ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı.
Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın ortaya koyduğu yıllık 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtirken, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığını ve bunun yüzde 40'ın üzerinde artış anlamına geldiğini söyledi.
Bu kapsamda son dönemde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bolat, "Devrimden sonraki ilk yılda 3,7 milyar dolar dış ticaret hacmine birlikte ulaştık. Bu, yüzde 40'ın üzerinde bir artış anlamına geliyordu. Bu yıl da ticaret hacmini artırmak için karşılıklı çalışıyoruz." dedi.
Bolat ayrıca enerji, ulaştırma, altyapı ve müteahhitlik alanlarında Türk firmalarının Suriye makamlarıyla yakın temas halinde olduğunu, geçen yıl imzalanan anlaşmayla kurulan Ortak Gümrük Komitesi'nin koordinasyon çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.
NUSAYBİN-KAMIŞLI GÜMRÜK KAPISI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA
İki ülke arasındaki ticaretin yanı sıra Avrupa'dan başlayarak Türkiye ve Suriye üzerinden Körfez ülkelerine uzanan transit taşımacılık ağının da güçlendiğini belirten Bolat, mevcut sınır kapılarındaki hareketliliğe dikkat çekti.
Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay Cilvegözü ve Akçakale sınır kapılarından Irak'a, Kuveyt'e, Lübnan'a, Suudi Arabistan'a, Ürdün'e transit ticaret yapılabilmektedir ve günde 300'e yakın tır geçişi transit ticaret amaçlı devam etmektedir. Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede açılması için birlikte çalışıyoruz."
PETROL VE ULAŞIM KORİDORLARI DA GÜNDEMDE
Bakan Bolat, İslahiye-Meydan-ı Ekbez Demir Yolu Hattı ve yeni ulaştırma projelerinin de gündemde olduğunu belirterek, son gelişmelerin bölgedeki lojistik koridorlarının stratejik önemini artırdığını söyledi.
Bolat, "Son Körfez Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın zaman zaman kapatılması, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Suriye, Türkiye, Irak arasındaki yeni petrol boru hatlarının, doğal gaz hatlarının ve kara yolu, demir yolu ulaşım koridorlarının önem kazandığını göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu projeler üzerindeki çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bolat, "Bu konuda da çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Yeni projelerin hazırlanması ve inşası faaliyetleri hızlanmıştır." dedi.
SURİYE'DEN NUSAYBİN-KAMIŞLI MESAJI
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi de iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bedevi, "Şu anda Suriye ile Türkiye arasında tam kapasite 6 sınır kapısı çalışıyor. Bunların 5'i hem ticari hem de yolcu geçişine açık. Ancak Kesep Gümrük Kapısı'nda sadece yolcu geçişleri oluyor. Yakın zamanda Nusaybin-Kamışlı Kapısı da faaliyete geçecek. Böylece 24 saat çalışan kapı sayımız 7'ye çıkacak." ifadelerini kullandı.