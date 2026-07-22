Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırıp AHBAP Derneği'nde toplanan yardımlarla kumar ve bahis oynayıp milyarlık vurgun yapan sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kumar bağımlılığını ile kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nden yaptığı vurgunu itiraf etti. Dernekten 50 milyonluk altın ve arazi teminatı aldığını belirterek buna da usulsüz işlem kılıfı uyduran Levent, yurtdışına kaçma girişimini, cep telefonlarını kapatmasını perdeleyip "Derneğe 140 milyon ödeyecektim, ödeyemeden yakalandım" iddiasında bulundu.

Asrın felaketinde milletin en hassas duygularını istismar eden, "Türkiye'nin en güvenilir ismi" maskesi altında milyarlarca liralık dev bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağı kuran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektupla yaptığı vurgunu anlattı. Kumar tutkusunun kendisini bir kısır döngüye soktuğunu vurgulayan Levent, borçlarını kapatabilmek adına insanlardan yüksek faiz ve vaatlerle borç aldığını belirtti.

Levent, "Kumar çok kötü bir hastalıktır. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. 35 milyon lira borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Oluyor... İnsanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim" dedi. Ahbap Derneği parasını zimmete geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işlemler yaptığını doğruladı ancak buna hırsızlık değil de usulsüz borçlanma kılıfı uydurdu.

Bakanlık denetimi öncesinde oluşan açığı kapatmayı planladığını öne süren Levent, "oradan al buraya ver" mantığıyla hareket ettiğini ve dernek üzerinden aldığı milyonlarını anlattı. Dernek bünyesinde 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı olduğunu itiraf eden Levent, bunları denetim gelmeden yerine koymayı hedeflediğini öne sürdü.