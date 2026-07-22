Özgür Özel ve Veli Ağbaba



Özgür Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba'nın yeni partide de etkin rol alması bekleniyor. CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu



DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER



Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.



ADI RÜŞVET VE YOLSUZLUK DOSYALARINDA GEÇEN İSİMLER LİSTEDE



Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özel, yeni partiye rüşvet soruşturmalarından adı geçen şaibeli isimleri de katıyor. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da Özel'in yeni partisinde yer almaya hazırlanıyor. İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.