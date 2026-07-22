CHP'den ayrılan Özgür Özel yeni partisini yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi ekibiyle kuracak! Destekçileri il başkanlıklarını yağmadı
Manisa Milletvekili Özgür Özel, son kez çıktığı grup kürsüsünden yeni partisini resmen ilan etti ve CHP'den ayrıldı. Yeni partisini yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi ekibiyle kurmaya hazırlanan Özel'in kurucular listesinde Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi adı şaibe iddialarına karışan isimler yer aldı. Özel'in destekçileri ise CHP il başkanlıklarındaki eşyaları yağmalamaya çalıştı. Tarih, tüm bu sahneleri siyasi ahlaka darbe olarak yazdı.
CHP 21 Temmuz tarihinde en sancılı kırılmalarından birini yaşadı. Manisa Milletvekili Özgür Özel, baba ocağını ikiye böldü ve gitti. 74 il başkanı ve 82 vekili de peşinden sürükleyen Özel, "yeni parti" kuracaklarını söyleyip seçmeni yine altüst etti.
Asıl utanç verici olan ise bu siyasi ayrılığın "demirbaş hırsızlığına" dönüşmesi oldu. Ankara ve birçok ildeki Özel destekçileri, altlarındaki masa-sandalyeyi, gizlice yeni binalara taşırken yakalandı. Kılıçdaroğlu ekibi, suç duyurusu yaptı.
KULİSLER YANGIN YERİ
Özel'in yeni partiyi ilan etmesiyle CHP'de "saf belirleme" krizi çıktı. "Partide kalmayı seçiyorum" diyen Erdal Beşikçioğlu'na "Yuvarlak davranma" tepkisi gelince partililer iki ateş arasında kaldı.
YENİ PARTİYİ İLAN ETTİ
Özel, grup toplantısında yeni partiyi milletvekilleri ile birlikte kuracaklarını resmen ilan etti. Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi. Yeni partinin ismi ve logosu açıklanmazken, kuruluş dilekçesi için ise 27 Temmuz tarihi ön plana çıkıyor.
ADI RÜŞVET VE YOLSUZLUĞA KARIŞAN İSİMLER KATILACAK
Gelişme sonrası gözler, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiası bulunan isimlere çevrildi. Kulislere yansıyan son iddiaya göre, yeni partinin kurucular listesinde Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler de yer alacak.
Özgür Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba'nın yeni partide de etkin rol alması bekleniyor. CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.
DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER
Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.
ADI RÜŞVET VE YOLSUZLUK DOSYALARINDA GEÇEN İSİMLER LİSTEDE
Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özel, yeni partiye rüşvet soruşturmalarından adı geçen şaibeli isimleri de katıyor. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da Özel'in yeni partisinde yer almaya hazırlanıyor. İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.
İBB iddianamesinde adı geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine yeni partinin öncü isimlerinden olacak.
Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk "arınma" hamlesi olarak 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.
CHP'DE DEMİRBAŞ HIRSIZLIĞI
Öte yandan Özel ile birlikte hareket ederek yeni kurulacak partinin il binalarına, CHP'nin demirbaşlarını götürürken yakalandı. Bu hırsızlığın, birçok ilde yaşandığı öğrenildi.
CHP Ankara İl Başkanlığı binasında Özel destekçileri tarafından haftalardır devam eden işgal ise önceki gece son buldu. Binadaki işgalci grubun içerideki eşyaları dışarıya çıkarmakla meşgul olduğu iddia edildi. İl Başkanı Fahri Yıldırım, demirbaşları götüren Özel ekibinden şikayetçi olacağı öğrenildi. Manisa Milletvekili CHP grup toplantısında yeni partiyi kuracaklarını resmen ilan etti. CHP Grup toplantısına, daha önceden Özgür Özel'e desteğini açıklayan 74 il başkanı da katıldı. Grup toplantısını 82 vekilin takip ettiği belirtildi.