CHP'de ölümüne kavga: 'Kemalci' vekilin cenaze talebine 'Özgürcü' belediye başkanından ret
CHP’deki koltuk kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı cevapla şaşkınlığa uğradı. CHP’li Karaoba’nın danışmanı aracılığıyla ilettiği talebe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu cephesinden “Biz butlancıların işini yapmıyoruz” cevabı geldiği ortaya çıktı. Karaoba, cenaze hizmetlerinin siyaset üstü olması gerektiğini söylerken, konuya ilişkin Whatsapp yazışmalarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP'yi bölünmeye kadar götüren koltuk kavgaları cenazeye bile sıçradı.
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Araplar köyünde hayatını kaybeden 60 yaşındaki Havane Yüce'nin cenaze nakli için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediklerini ancak skandal cevapla karşılaştıklarını bildirdi.
Uşak Belediyesi'nin mesafe nedeniyle cenaze aracı göndermesinin zor olduğunu aktaran Karaoba, köy muhtarı Talip Varkan'ın ricası üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Araplar köyünün Denizli il sınırına sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunması sebebiyle talebin danışmanı aracılığıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne iletildiğini anlatan Karaoba, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdığını dile getirdi.
ÖLÜMÜNE KAVGA
Cenaze hizmetlerinin siyasetin dışında tutulması gerektiğini vurgulayan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, süreci şu sözlerle aktardı:
"Maddi durumu iyi olmayan vatandaşın muhtardan ricası üzerine, danışmanıma konuyu ilettim. Danışmanım, Denizli Büyükşehir Belediyesi özel kalemi telefonla aramış. İsteğimizi başkana iletmiş. Mesaj atmışlar, il dışına göndermiyoruz diye. Araplar köyünün Uşak il merkezine göre Denizli'ye daha yakın olduğunu belirtip, başkan ile konuyu yeniden görüşmelerini ve rica etmelerini istedim. Danışmanım iletmiş isteğimizi. Gelen cevap çok ilginçti."
Karaoba, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu cephesinden gelen ikinci cevabın "Biz butlancıların işini yapmıyoruz" şeklinde olduğunu, bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.