CHP'de ölümüne kavga: 'Kemalci' vekilin cenaze talebine 'Özgürcü' belediye başkanından ret

ÖLÜMÜNE KAVGA

Cenaze hizmetlerinin siyasetin dışında tutulması gerektiğini vurgulayan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, süreci şu sözlerle aktardı:

"Maddi durumu iyi olmayan vatandaşın muhtardan ricası üzerine, danışmanıma konuyu ilettim. Danışmanım, Denizli Büyükşehir Belediyesi özel kalemi telefonla aramış. İsteğimizi başkana iletmiş. Mesaj atmışlar, il dışına göndermiyoruz diye. Araplar köyünün Uşak il merkezine göre Denizli'ye daha yakın olduğunu belirtip, başkan ile konuyu yeniden görüşmelerini ve rica etmelerini istedim. Danışmanım iletmiş isteğimizi. Gelen cevap çok ilginçti."