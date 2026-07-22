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Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı bölgeye ekipler sevk edildi

Ankara Temelli'de henüz belirlenemeyen nedenle bir eğitim helikopterinin düştüğü bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edilirken 2 kişi yaralandı.

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Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı bölgeye ekipler sevk edildi

Ankara'da sivil helikopterin tarlaya düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, bir şirkete ait helikopter, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.

Temelli'de eğitim helikopteri düştü. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Temelli'de eğitim helikopteri düştü. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.

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Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı bölgeye ekipler sevk edildi-2 Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı bölgeye ekipler sevk edildi-3 Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı bölgeye ekipler sevk edildi-4
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