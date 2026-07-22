Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü: 2 kişi yaralandı bölgeye ekipler sevk edildi
Ankara Temelli'de henüz belirlenemeyen nedenle bir eğitim helikopterinin düştüğü bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edilirken 2 kişi yaralandı.
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Ankara'da sivil helikopterin tarlaya düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü!
Alınan bilgiye göre, bir şirkete ait helikopter, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.
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