Serdar Topraktepe teknik ekipte olmayacak!

Van Bronckhorst'un ayrılığının ardından takımı geçici olarak devralan Serdar Topraktepe, sonrasında önemli bir değişikliğe uğradı. Teknik Direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle Serdar Topraktepe'nin ekipte yer alıp almayacağı ve takımdan ayrılacağı konuşulmuştu.

Topraktepe'nin uzun vadede Solskjaer'in teknik ekibinde yer almayacağı gelen bilgiler arasında. Ancak birkaç hafta kadar Norveçli hoca ve teknik ekibin alışma sürecinde kendilere yardımcı olacak. Başkan Serdal Adalı, bu oryantasyon süreci tamamlandığında Serdar Topraktepe'nin uzun vadede kulüpteki görevini belirleyecek.