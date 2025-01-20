Dusan Tadic Adana Demirspor maçında gecenin yıldızı oldu!

Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı skoreri olan Dusan Tadic dün Adana Demirspor karşısında sürpriz bir kararla yedek kaldı. Ancak Sırp futbolcu ikinci yarıda oyuna girip kalitesini gösterdi.

66. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil olan Tadic sadece 5 dakika içinde Youssef En Nesyri'ye iki asist birden yaptı. Tecrübeli futbolcu böylece Fenerbahçe için önemini herkese göstermiş oldu.



18 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU

Gecenin yıldızlarından Dusan Tadic müthiş bir istatistiğe imza atmış durumda. Sırp futbolcu 19 maçta 8 gol ve 10 asistle 18 gole direkt katkıda bulunmayı başardı.