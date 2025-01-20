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Charles Barkley'den milli yıldızımız Alperen Şengün için övgü dolu sözler!

NBA’in efsane isimlerinden Barkley, ”Alperen Şengün All-Star olmalı. Rockets şu anda Batı ikincisi ve Şengün de onların en iyi oyuncusu. Dostum, Shaq’ın da dediği gibi, bu adamın ayak hareketleri müthiş” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Charles Barkley’den milli yıldızımız Alperen Şengün için övgü dolu sözler!

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    NBA'de normal sezonun yanı sıra All- Star oylaması heyecanı yaşanıyor. Houston forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün de All-Star için ciddi adaylar arasında yer alıyor.

    Devam eden All-Star taraftar oylamasında şu an 6. sırada yer alan Alperen Şengün'e NBA efsanesi Charles Barkley'den destek geldi. 11 kez NBA All-Star, 11 kez NBA En İyi Beşlerine seçilen ve 1993'te MVP olan Barkley, Alperen'in mutlaka All-Star'a seçilmesi gerektiğini dile getirdi.

    DOUBLE DOUBLE YAPTI
    Barkley, "Houston Rockets şu anda çok iyi top oynuyor. Alperen All-Star olmalı. Çünkü kazanmayı ödüllendirmemiz lazım. Rockets şu anda Batı ikincisi ve Şengün de onların en iyi oyuncusu. Dostum, Shaq'ın da dediği gibi, bu adamın ayak hareketleri müthiş" diye konuştu. Öte yandan Alperen, Houston'ın Portland'ı 125-103 yendiği maçta 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

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