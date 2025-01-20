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Çanlar Nuri Şahin için çalıyor!

Son haftalarda Dortmund ile üst üste kötü sonuçlar alan genç teknik direktör, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bologna maçında alınacak sonuca göre takımdan gönderilebilir.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Çanlar Nuri Şahin için çalıyor!

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    Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, kötü bir dönem geçiriyor. Bundesliga'da 18. hafta maçında Frankfurt'a 2-0 mağlup olan Borussia Dortmund ligde üst üste 3. kez yenilgi yaşarken yönetim de koltuğu sallantıda olan Nuri Şahin'in yerine geçebilecek adayları belirledi.

    Alman basının haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Bologna ile oynanacak maçtan da mağlup ayrılması halinde Nuri Şahin'in görevine son verilecek. Alman ekinde bu görev için Erik ten Hag ve Sandro Wagner'in adı geçiyor. Dortmund'la 26 maça çıkan Şahin, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

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