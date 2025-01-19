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Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşini bırakmıyor!

Ahmed Kutucu için Eyüpspor ile görüşmelere başlayan G.Saray transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Galatasaray Ahmed Kutucu’nun peşini bırakmıyor!

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    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yabancı yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken Süper Lig'de forma giyen kaliteli yerli futbolcuların da peşini bırakmıyor.

    Cimbom, kadrosunda görmeyi çok istediği Eyüpsporlu Ahmed Kutucu için ilk hamleyi yaptı. Cimbom, yıldız oyuncu için İstanbul ekibinin kapısını çaldı. Kutucu; kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray, forması giymek istiyor. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon 19 karşılaşmada forma giyerken 9 gol ve 5 asist üretti.

    2023 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Ahmed Kutucu için şimdiye kadar 500 bin Euro bonservis bedeli ödendi.

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