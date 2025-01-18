Solskjaer’in Beşiktaş ile anlaşması sonrası Mourinho ile olan tartışması yeniden gündemde

Premier Lig'de 2021 yılında oynanan Tottenham-Manchester United maçı sonrası United'ın hocası Solskjaer bir pozisyonu işaret etmiş ve Heung-min-Son'u eleştirerek, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi" demişti.



SOLSKJAER'DEN İYİ İNSAN!

Mourinho ise "Şunu söylemek istiyorum. Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi.

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