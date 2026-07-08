İlham veren hayat hikayesi: Tekstil işçisi Nedret'in zaferi!

ESRA EROL'DAN NEDRET İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER Esra Erol, yarışma başlamadan önce Nedret'in hayatına dikkat çekti. Nedret'i "kendi öyküsünü yazan, kendi mücadelesini veren, kendi zaferini inşa eden kadınlardan biri" sözleriyle tanıtan Erol, onun hem çalışıp hem ailesine yetiştiğini hem de boş zamanlarında kitap okumayı başardığını söyledi. Nedret de 30 yaşından sonra kendisini daha iyi tanımaya başladığını anlattı. "Ben 30'umdan sonra kendimi sevmeyi öğrendim. Sevebileceğim şeyleri yapmaya gayret ediyorum" diyen yarışmacı, sözleriyle stüdyodan alkış aldı.

10 KARDEŞLİ AİLEDEN GELEN BÜYÜK MÜCADELE Nedret Kaya, 12 Eylül 1989'da Diyarbakır Çermik'te dünyaya geldi. 10 kardeşli kalabalık bir ailede büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı. Bir yandan okuluna devam etti, bir yandan ailesine destek olmak için emek verdi. Çocukluk yıllarında farklı şehirlere giderek zeytin ve pamuk topladı. Köyünde keçi çobanlığı yaptı ve derslerle işi aynı anda götürmeyi daha o yaşlarda öğrendi.

15 YAŞINDA İSTANBUL'A GELDİ, TEKSTİLDE USTALAŞTI Nedret'in hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri 15 yaşında İstanbul'a gelişi oldu. Bir tekstil atölyesinde ortacı olarak işe başladı. Zamanla makine ve dikiş öğrendi. Mesleğinde kendini geliştirdi. Bugün 20 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe çalışan Nedret, bir modeli eline aldığında başından sonuna nasıl üretileceğini görebilecek kadar tecrübe kazandı.

HEDEFİ AİLESİNE DAHA RAHAT BİR GELECEK SUNMAK Nedret, 23 yaşında evlendi. Eşiyle tanıştıktan kısa süre sonra birlikte bir hayat kurdu. Evlendikten sonra eşiyle birlikte çalışarak ev sahibi oldular. İki çocuklarıyla birlikte hayatlarını düzenli tutmak için mücadele etmeye devam ettiler. Nedret'in en büyük hedefi ailesiyle birlikte kendi evlerine kavuşmak, borçlarını kapatmak ve çocuklarına daha rahat bir gelecek sunmak.