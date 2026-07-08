İlham veren hayat hikayesi: Tekstil işçisi Nedret'in zaferi!
Çocukluğunda çobanlık yapan, 15 yaşında geldiği İstanbul'da tekstil işçiliğiyle hayatını kuran 10 kardeşli Nedret Kaya'nın cesareti stüdyoyu ayağa kaldırdı. Var Mısın Yok Musun'da 1 milyon 475 bin TL'lik büyük ödülü kazanan yarışmacı, finalde kurduğu "Benim olmayan benim değildir" cümlesiyle izleyenlere ilham verdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da yeni bölümün heyecanı Nedret'le başladı. Kura çekiminde adını gören Nedret, sevinçten yerinde duramadı. 10 kardeşli bir aileden gelip yıllarca çalışarak ayakta kalan yarışmacının hikayesi stüdyoda alkış toplarken, gecenin kaderini 1 milyon 475 bin TL'lik banka teklifi belirledi.
KURA NEDRET'E ÇIKTI, STÜDYO ALKIŞLARLA YIKILDI
Geri sayım başladı, gözler ekrandaki isme çevrildi. Kura Nedret'e çıkınca stüdyoda büyük sevinç yaşandı.
Nedret, o anı gözlerini kapatarak beklediğini anlattı. İsmini gördüğünde ise heyecanını saklayamadı.
"Yemin ederim gözlerimi kapattım. Dedim ki inşallah Nedret'tir" sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
Esra Erol da Nedret'in sevincini esprili bir dille yorumladı. Yarışmacının adını gördüğü anda zıpladığını söyleyen Erol, "Şu boyuyla Michael Jordan oldu" diyerek stüdyoyu güldürdü.
"ŞU ANDA UÇUYORUM" DEDİ
Kutusu alkışlarla verilen Nedret, sahneye gelirken heyecanını defalarca dile getirdi.
"İnanamıyorum Esra Hanım. Gerçekten hiç inanamıyorum. Şu anda uçuyorum" diyen yarışmacı, daha ilk dakikalarda enerjisiyle dikkat çekti.
Nedret, 2026'ya girerken kendisine sürekli aynı cümleyi söylediğini anlattı. Önce "2026 benim yılım olacak" dediğini, sonra bunu "2026 benim yılım oldu" diye olumlamaya çevirdiğini belirtti.
ESRA EROL'DAN NEDRET İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Esra Erol, yarışma başlamadan önce Nedret'in hayatına dikkat çekti.
Nedret'i "kendi öyküsünü yazan, kendi mücadelesini veren, kendi zaferini inşa eden kadınlardan biri" sözleriyle tanıtan Erol, onun hem çalışıp hem ailesine yetiştiğini hem de boş zamanlarında kitap okumayı başardığını söyledi.
Nedret de 30 yaşından sonra kendisini daha iyi tanımaya başladığını anlattı.
"Ben 30'umdan sonra kendimi sevmeyi öğrendim. Sevebileceğim şeyleri yapmaya gayret ediyorum" diyen yarışmacı, sözleriyle stüdyodan alkış aldı.
10 KARDEŞLİ AİLEDEN GELEN BÜYÜK MÜCADELE
Nedret Kaya, 12 Eylül 1989'da Diyarbakır Çermik'te dünyaya geldi. 10 kardeşli kalabalık bir ailede büyüdü.
Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı. Bir yandan okuluna devam etti, bir yandan ailesine destek olmak için emek verdi.
Çocukluk yıllarında farklı şehirlere giderek zeytin ve pamuk topladı. Köyünde keçi çobanlığı yaptı ve derslerle işi aynı anda götürmeyi daha o yaşlarda öğrendi.
15 YAŞINDA İSTANBUL'A GELDİ, TEKSTİLDE USTALAŞTI
Nedret'in hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri 15 yaşında İstanbul'a gelişi oldu.
Bir tekstil atölyesinde ortacı olarak işe başladı. Zamanla makine ve dikiş öğrendi. Mesleğinde kendini geliştirdi.
Bugün 20 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe çalışan Nedret, bir modeli eline aldığında başından sonuna nasıl üretileceğini görebilecek kadar tecrübe kazandı.
HEDEFİ AİLESİNE DAHA RAHAT BİR GELECEK SUNMAK
Nedret, 23 yaşında evlendi. Eşiyle tanıştıktan kısa süre sonra birlikte bir hayat kurdu.
Evlendikten sonra eşiyle birlikte çalışarak ev sahibi oldular. İki çocuklarıyla birlikte hayatlarını düzenli tutmak için mücadele etmeye devam ettiler.
Nedret'in en büyük hedefi ailesiyle birlikte kendi evlerine kavuşmak, borçlarını kapatmak ve çocuklarına daha rahat bir gelecek sunmak.
EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA DUYGUSAL ANLAR
Nedret, yarışmanın başında eşi ve çocuklarının stüdyoda olmadığını söyledi. Önceki bölümde geldiklerini, ancak bu kez gelemediklerini anlattı.
Daha sonra aileyle kurulan bağlantı, yarışmacının heyecanını daha da artırdı.
Eşi Mustafa ile 13 yıllık evli oldukları öğrenildi. Çiftin biri 5. sınıfa, diğeri 2. sınıfa giden iki çocuğu vardı.
Mustafa, çocukların dersleriyle büyük oranda kendisinin ilgilendiğini söyledi. Esra Erol'un "Programa katılacağım dediğinde ne dedin?" sorusuna ise eşine destek olduğunu anlattı.
Nedret'in son yıllardaki cesaretli tavırları konuşulunca Mustafa'nın "Çılgını durduramıyoruz" sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.
890 BİN TL'LİK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ
Yarışmada ilk büyük kırılma 890 bin TL'lik banka teklifiyle yaşandı.
Para ağacındaki tablo Nedret'in lehine görünüyordu. Bankanın teklifinden daha yüksek 4 rakam, daha düşük ise 2 rakam vardı.
Yarışmacıların büyük bölümü Nedret'in devam etmesi gerektiğini söyledi. Ailesinden gelen destek de karar anındaki heyecanı artırdı.
Nedret, teklifin hayatında önemli bir karşılığı olduğunu saklamadı. Ancak o an içindeki sesi dinledi.
"5 milyon sanki beni çağırıyormuş gibi geliyor bana Esra Hanım" diyen Nedret, kararını verdi:
"Yokum."
Bu cevapla stüdyoda alkışlar yükseldi. Nedret, 890 bin TL'yi reddederek yarışmaya devam etti.
5 MİLYON İHTİMALİ STÜDYOYU İKİYE BÖLDÜ
Altıncı tura gelindiğinde heyecan iyice büyüdü. Para ağacında çok yüksek rakamlar duruyordu.
Bir yanda garanti para vardı. Diğer yanda ise 5 milyon TL ihtimali.
Feyzanur, Nedret'in 5 milyon TL'yi almasını istediğini söyledi. Ancak kararın ağırlığı herkesin üzerinde hissedildi.
Esra Erol, "O 5 milyon onun değil. Bu para onun" diyerek bankanın sunduğu teklifin gerçek ve eldeki seçenek olduğunu hatırlattı.
Stüdyoda herkes susarken gözler yeniden Nedret'e çevrildi.
1 MİLYON 475 BİN TL'LİK TEKLİFE "VARIM" DEDİ
Banka, altıncı turda Nedret'in kutusunu satın almak için 1 milyon 475 bin TL teklif etti.
Esra Erol, yarışmacının buraya kadar kendi hislerine güvenerek geldiğini söyledi. Ardından klasik soruyu sordu:
"Bankanın teklifine var mısın, yok musun?"
Nedret uzun bir bekleyişin ardından kararını verdi. Bu kez riski büyütmedi.
"Varım" dedi.
Stüdyoda alkışlar yükseldi. Nedret, yarışmayı 1 milyon 475 bin TL ile noktalamış oldu.
"BENİM OLMAYAN BENİM DEĞİLDİR" SÖZÜ GECEYE DAMGA VURDU
Kararın ardından final heyecanı devam etti. Masada 7 ve 13 numaralı iki kutu kalmıştı.
Esra Erol, Nedret'e teklifi reddetseydi ve kutusuna gitseydi ne hissedeceğini sordu.
Nedret'in cevabı sakin ve netti.
Kutusundan 5 bin TL de çıksa, 5 milyon TL de çıksa üzülmeyeceğini söyledi. Çünkü ona göre kazandığı para nasibiydi.
Ben kazandığımı kazandım. Benim nasibim bu kadar Esra Hanım. Benim olmayan benim değildir, üzülecek bir şey yok
sözleri stüdyodan büyük alkış aldı.
Esra Erol ise Nedret'in bu tavrı karşısında "İnanılmaz bir kadınsın" dedi.
Nedret, yarışma boyunca hem cesaretiyle hem hayat mücadelesiyle hem de finaldeki sakin duruşuyla geceye damga vurdu.
DÜN NELER OLDU?
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da dün kura Aşkın'a çıkmıştı. Yarışmaya 1 numaralı kutuyla başlayan Aşkın, iki çocuğunu tek başına büyüttüğünü anlatmış; annesi ve kızının stüdyoya gelişiyle bölümün duygusu bir anda yükselmişti.
AŞKIN 1 NUMARALI KUTUYLA SAHNEYE ÇIKMIŞTI
Geri sayımın ardından ekranda Aşkın'ın adı belirmiş, stüdyoda alkışlar yükselmişti. Yarışmacının 1 numaralı kutuyla oyuna başlaması dikkat çekmişti. Aşkın, bu kutudan genelde korkulduğunu söyleyerek "Bugün herhalde beni sona bırakacaklar dedim" sözleriyle heyecanını anlatmıştı.
Programın ilerleyen dakikalarında Aşkın'ın annesini istemesi stüdyoda duygusal bir kırılma yaratmıştı. "Annem olsa rahatlardım" diyen yarışmacı, kısa süre sonra annesi ve kızını karşısında görünce gözyaşlarını tutamamıştı.
215 BİN TL'LİK KARAR GECEYE DAMGA VURMUŞTU
Bölümün en kritik anı bankadan gelen 215 bin TL'lik teklifle yaşanmıştı. Aşkın, annesinin tavsiyesini dinleyerek teklife "Varım" demişti. Yarışmacı kutusuna gitseydi 10 bin TL kazanacaktı. Böylece Aşkın, doğru anda verdiği kararla yarışmadan 215 bin TL ile ayrılmıştı.
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