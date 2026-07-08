Fed tutanakları sonrası altın ve dolar ne olur? Faiz artışı riski masada

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerinin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, haziranda bu yıl ve gelecek yıla dair enflasyon tahminlerinin, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları ile diğer girdi maliyetlerini ve yapay zeka alanındaki genişlemenin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerini yansıtacak şekilde nisan ayındaki toplantıya kıyasla daha yüksek olduğu kaydedildi.

GSYH büyümesine yönelik tahminin ise gelen verileri yansıtarak daha düşük olduğuna değinilen tutanaklarda, "Yetkililerin çoğu, yüzde 2'nin üzerinde geçen birkaç yıllık enflasyonun ardından, yüksek seyreden enflasyon oranlarının devam etmesinin enflasyon beklentilerini ve ücret ile fiyat belirleme kararlarını etkilemeye başlayabileceği ihtimaline dikkat çekti." ifadesi kullanıldı.