İZBB’de ölüm havuzu geri mi geliyor? Yüzlerce işçi ücretsiz izin kıskacında!

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte büyükşehir belediyesi ve bağlı şirketlerinde uygulanmaya başlayan havuz sistemi geçtiğimiz yıl sendika ile belediye yönetimi arasında varılan anlaşma uyarınca rafa kaldırılmıştı.

Cemil Tugay (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, işçilerin çalıştığı birimlerden şirketlerine iade edilip uzun süreli ücretsiz izne ayrıldığı sistem yine hortladı. İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketinde bazı işçiler telefonla aranıp şirket merkezine çağrıldı. Çağrılan işçilerin ücretsiz izne çıkarılacakları iddiası belediye şirketlerinde çalışan binlerce işçi arasında tedirginlik yarattı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş İzmir 2 ve 11 No'lu Şube yönetimleri, telefonla şirkete çağrılan işçilerin herhangi bir evrak imzalamamaları konusunda uyardı. İşçilere sendika merkezine gelin çağrısı yapıldı. Takvim Kaynak Tercihleri