Ciro Immobile maç sonrası konuştu: Karmaşık bir durumdayız

Beşiktaş, Bodrum önünde galibiyet hasretine son verirken Ciro Immobile de 4 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı. Ligdeki en son golünü 2 Aralık'ta oynanan maçta Hatayspor'a karşı atan İtalyan futbolcu o tarihten sonra oynadığı Fenerbahçe ve Hatayspor maçlarında gol atamadı.

Ligde 10 gole ulaşan Imobile maçtan sonra, "İyi bir maç çıkardık. Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeliyiz. Fiziksel olarak çok iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı 2. devre ise bunu başaramadık" diye konuştu.